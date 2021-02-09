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Eskişehir'de 'mutant virüs' alarmı! 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

İlk kez İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş korona virüs hastalığı ülkemizde farklı şehirlerde görülmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de 98 kişinin yaşamını sürdürdüğü bir apartman karantinaya alındı.

09 Şubat 2021 Salı 18:05
Eskişehir'de 'mutant virüs' alarmı! 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
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Dünya üzerinde ki ilk kez İngiltere'de görülen ve bulaşma oranı yüksek olan korona virüs hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Son olarak Eskişehir'de Tepebaşı'da 40 evden oluşan ve yaklaşık 98 kişinin hayatını sürdüğünü apartmanda geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testinde apartmanda yaşayan 14 kişinde korona virüs tespit edildi.

Test sonuçlarının öğrenilmesinden sonra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 98 kişinin hayatını sürdüğü apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri apartmanın olduğu bölgeye giderek güvenlik şeridi çekti. Yönetici Avni Öndül, apartmanda hayatını sürdüren herkese korona virüs testi yapıldığını ancak sonuçların kendine söylenmediğini ifade etti.

Öndül,yapmış olduğu açıklamada, apartmanda yaşayan kişilerin içlerinden kaç kişide virüs olduğunu filyasyon ekiplerinin bildiğini, binaya 4 gündür giriş çıkış yapılmadığını belirtti. Binada 40 dairenin olduğunu söyleyen Öndür, durumu ağır hiç kimsenin olmadığını sözlerine ekledi.

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:05
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MutasyonEskişehirMutant
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