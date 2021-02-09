Eskişehir'de 'mutant virüs' alarmı! 98 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

Dünya üzerinde ki ilk kez İngiltere'de görülen ve bulaşma oranı yüksek olan korona virüs hastalığı yayılmaya devam ediyor.
Son olarak Eskişehir'de Tepebaşı'da 40 evden oluşan ve yaklaşık 98 kişinin hayatını sürdüğünü apartmanda geçtiğimiz günlerde yapılan korona virüs testinde apartmanda yaşayan 14 kişinde korona virüs tespit edildi.
Öndül,yapmış olduğu açıklamada, apartmanda yaşayan kişilerin içlerinden kaç kişide virüs olduğunu filyasyon ekiplerinin bildiğini, binaya 4 gündür giriş çıkış yapılmadığını belirtti. Binada 40 dairenin olduğunu söyleyen Öndür, durumu ağır hiç kimsenin olmadığını sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:05