İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Eskişehir'de minibüs ile kamyonet kazası! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yaşanan trafik kazasında seyir halinde olan bir kamyonet karşı şeride geçerek minibüs ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

11 Nisan 2021 Pazar 21:06
Eskişehir'de minibüs ile kamyonet kazası! Çok sayıda yaralı var
Takip Et:

7 kişinin yaralandığı trafik kazası öğleden sonra Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yaşandı.

50 yaşındaki Bünyamin Arıkan kullandığı kamyonet,yolda seyir halindeyken, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve 25 yaşındaki Ali Eren'in kullandığı minibüs ile çarpıştı.

7 kişi yaralandı

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte kaza bölgesine 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede karşı şeride geçen kamyonet sürücüsünün araç içinde sıkıştığını, diğer araçta bulunan 23 yaşındaki Ali Eren , Osman Nazar, 31 yaşındaki Mohammed Anar Nebwawi , 25 yaşındaki Bazmohammad Safari , Mohammad Yasin Mohammadi (32) ve 31 yaşındak Mecit Halili'in çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan 7 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırılırken, araçların sürücülerinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri
Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri
Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Ramazan’da tam kapanma olacak mı, kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
Ramazan’da tam kapanma olacak mı, kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman?
Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?
Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?

Popüler Haberler

KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?
BB Erzurumspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Erzurumspor 2 – 4 BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Cenk Tosun'a ne oldu, sakatlığı ne? Cenk Tosun kaç hafta yok?
Vav Tv frekans bilgileri ve kanal ayarları
Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Kangal köpek yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kangal köpek çiftliği yaparak para kazanma
60 ay vadeli acil 5000 TL kredi kampanyası
Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
Yaralı Kalbim 50. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
Teşkilat dizisine katılan Yavuz Bingöl kimdir? Adem karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 Türk Telekom personel alım kadroları
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.