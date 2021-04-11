Eskişehir'de minibüs ile kamyonet kazası! Çok sayıda yaralı var

7 kişinin yaralandığı trafik kazası öğleden sonra Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yaşandı.

50 yaşındaki Bünyamin Arıkan kullandığı kamyonet,yolda seyir halindeyken, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve 25 yaşındaki Ali Eren'in kullandığı minibüs ile çarpıştı.

7 kişi yaralandı

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte kaza bölgesine 112 sağlık personeli, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede karşı şeride geçen kamyonet sürücüsünün araç içinde sıkıştığını, diğer araçta bulunan 23 yaşındaki Ali Eren , Osman Nazar, 31 yaşındaki Mohammed Anar Nebwawi , 25 yaşındaki Bazmohammad Safari , Mohammad Yasin Mohammadi (32) ve 31 yaşındak Mecit Halili'in çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan 7 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırılırken, araçların sürücülerinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.