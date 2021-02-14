Eskişehir'de hava sıcaklığında şiddetli düşüş yaşandı!

Eskişehir’de hava sıcaklığı günlerdir mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederken Marmara ve İç Anadolu bölgesinde kışın tekrar gelmesi hava sıcaklığını 14 derece aşağı çekti. Bugün yağan yağmur ile birlikte hava sıcaklığı önemli ölçüde düşerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soğuktan şikayetçi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamalarda hava sıcaklığının en yüksek 18 derece olduğu açıklanmıştı. Gece geç saatlerde düşmeye başlayan sıcaklık hafif yağan yağmur sonrasında 4 dereceye kadar düştü.

Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü ise yağmurların ilerleyen günlerde de devam edeceği ve önümüzde ki haftadan itibaren il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.