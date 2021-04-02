Eskişehir'de gıda sektöründe mide bulandıran görüntü

Eskişehir’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Eskişehir Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde bulunan şüpheli C.B. ile H.Ü'ye ait bir depoya operasyon düzenlediler. Yapılan baskında depoda çok miktarda menşeisi belli olmayan el dezenfektanı ve hayvansal ürün bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştiren baskında 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" hükümlerince tespit edilen depolama şartlarını sağlamayan ve bu koşullara aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek şekilde bulunan menşei ve üretim tarihi belli olmayan toplamda 162 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan kemiği, 20 kilogram muhtelif büyükbaş hayvan bağırsağı, 50 kilogram hayvansal iç yağ ve 10 kilogram ciğer nevi sakatat ele geçirildi.

Öte yandan faturası bulunmayan içeriği ne olduğu belli olamayan 186 bin 400 tek kullanımlık el dezenfektanı, 331 bin çocuk el dezenfektan jeli, 12 antiseptik temizleme spreyi ele geçirildi.

İnsan sağlığı ile oynayan iki şüpheli göz altına alınırken ele geçirilen ürünler Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi yetkililerine teslim edildi. Baskın düzenlenen depo kapatılarak mühürlendi.

