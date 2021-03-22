Eskişehir'de feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir sınırları içinde yaşandı.
Gelen bilgilere göre Eskişehir'de H.M isimli sürücünün kullandığı otomobil Bursa yönünde yolda seyir halindeyken sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olan araç yolda bir süre savrulduktan sonra viraja girdi ve kaldırıma çarparak takla attı.
2 kişi can verdi
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 22.03.2021 12:30