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Eskişehir'de feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Eskişehir-Bursa karayolunda seyir halinde olan bir aracın aşırı hız yaptığı için kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen kazada araç içinde bulunan 2 kişi can verirken, 1 kişi yaralandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 12:30
Eskişehir'de feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı
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2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir sınırları içinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Eskişehir'de H.M isimli sürücünün kullandığı otomobil Bursa yönünde yolda seyir halindeyken sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olan araç yolda bir süre savrulduktan sonra viraja girdi ve kaldırıma çarparak takla attı.

2 kişi can verdi

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, kazada ters dönen araç içinde sıkışan 29 yaşındaki Hayrettin Kabasakal ve 29 yaşındaki Betül Parlar hayatını kaybettiğini, sürücü H.M'nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Kabasakal ve Parlar'ın cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 12:30
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirTrafik Kazasu
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