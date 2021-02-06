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Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden baba oğul bıçaklandı

Eskişehir'de iki akraba arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan Murat Ö. ve oğlu Serkan Ö. bıçaklanarak yaralandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:07
Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden baba oğul bıçaklandı
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Baba oğulun bıçaklanarak ağır yaralandığı olay Eskişehir'de yaşandı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde yaşayan olayda akraba olan 42 yaşındaki Murat Ö. ve 42 yaşındaki Altan P. arasında geçmişten gelecek alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. 

BABA OĞUL YARALANDI

Yaşanan tartışma büyüyünce sinirlenen Altan P. yanında taşıdığı bıçağı çekerek Murat Ö'ye saldırdı. Bu esnada kavgayı gören Murat Ö'nün 18 yaşındaki oğlu Serkan :Ö. kavgayı ayırmak içi araya girdi. Altan P. akrabası Murat Ö. ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan baba oğulu yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.

BABANIN DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavilerine devam edilen baba oğuldan , Murat Ö.'nün durumunun kritik olduğu belirlendi. Bıçaklayan zanlı Altan P. ise yakalanarak karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 06.02.2021 13:07
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirBıçaklı Saldırı
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