Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden baba oğul bıçaklandı

Baba oğulun bıçaklanarak ağır yaralandığı olay Eskişehir'de yaşandı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde yaşayan olayda akraba olan 42 yaşındaki Murat Ö. ve 42 yaşındaki Altan P. arasında geçmişten gelecek alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

BABA OĞUL YARALANDI

Yaşanan tartışma büyüyünce sinirlenen Altan P. yanında taşıdığı bıçağı çekerek Murat Ö'ye saldırdı. Bu esnada kavgayı gören Murat Ö'nün 18 yaşındaki oğlu Serkan :Ö. kavgayı ayırmak içi araya girdi. Altan P. akrabası Murat Ö. ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan baba oğulu yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.

BABANIN DURUMU KRİTİK

Hastanede tedavilerine devam edilen baba oğuldan , Murat Ö.'nün durumunun kritik olduğu belirlendi. Bıçaklayan zanlı Altan P. ise yakalanarak karakola götürüldü.