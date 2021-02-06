Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden baba oğul bıçaklandı

Baba oğulun bıçaklanarak ağır yaralandığı olay Eskişehir'de yaşandı.
Eskişehir Çifteler ilçesinde yaşayan olayda akraba olan 42 yaşındaki Murat Ö. ve 42 yaşındaki Altan P. arasında geçmişten gelecek alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.
BABA OĞUL YARALANDI
Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan baba oğulu yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.
BABANIN DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavilerine devam edilen baba oğuldan , Murat Ö.'nün durumunun kritik olduğu belirlendi. Bıçaklayan zanlı Altan P. ise yakalanarak karakola götürüldü.
Son Güncelleme: 06.02.2021 13:07