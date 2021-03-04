Eskişehir hangi risk grubunda yer alıyor? Eskişehir renk kodu ve Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı

1 Mart tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrollü normalleşme sürecinin müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 gruba ayrıldığını düşük illerin mavi, orta illerin sarı, yüksek illerin turuncu ve çok yüksek illerin kırmızı renkle gösterileceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar illerinin hangi grupta yer alacağını araştırmaya başladı. Eskişehir halkı hangi renk kodu ve grupta yer aldıklarını araştırıyor.

Eskişehir renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca tarafından açıklanan risk haritasında Eskişehir orta riskli iller grubunda yer aldı ve haritada sarı renkle gösterildi. Buna göre Eskişehir’de yasaklar esnetildi.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sürecin salgının en önemli süreçlerinden biri olduğunu, bu süreçte yasaklar esnetilse dahi vatandaşların kurallara uymasının çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat tarihlerine göre illerin gruplara ayrıldığını ve iki haftalık periyotlarla illerin verilerinin güncelleneceğini ifade ederken, vaka sayılarının arttığı illerde yasakların geri getirileceğini duyurdu. Bu nedenle vatandaşların yasakların kalkmasının ardından rehavete kapılmadan dikkatli olmasına vurgu yapıldı. Eskişehir’de yüksek öğrenci popülasyonunun okullara verilen arayla şehirdeki kişi sayısının azalması vaka sayısının orta seviyede kalmasında etkili oldu.

Açıklanan risk haritasında en yüksek riskli illerin Karadeniz bölgesinde çoğunlukta olduğu görüldü. Söz konusu illerde gerekli görülmesi halinde daha sıkı yasaklarda gelebilir. Ayrıca İstanbul’daki vaka sayılarının da son haftalarda artığı öne çıktı. Kabine toplantısında alınan yeni kararlar ise İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderildi.

İçişleri’nden 81 il valiliğine genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı, normalleşme sürecinde düşük ve orta riskli illerde hafta içi olduğu gibi yalnızca 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını duyurdu. Ayrıca bu illerde restoran, kafe ve yeme içme yerleri de yarı kapasiteyle saat 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma yasakları ile diğer yasaklar devam edecek. Bu illerdeki vaka sayıları iki haftalık periyotlar incelendiğinde düşüşe geçmişse, yasaklar kalkabilecek. Aynı şekilde düşük ve orta riskli illerde vaka sayılarının artması durumunda yasaklar geri gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca, yasakların esnetildiği illerde vatandaşların dikkatli olması ve kurallara uyması halinde sürecin daha da iyiye gideceğini belirtti.

Açıklanan verilerde düşük riskli mavi renk kodu alan illerin başında Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari gibi iller yer aldı. Çok yüksek riskli iller kategorisinde kırmızı renk koduna sahip olan illerin başında ise Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya gibi iller yer aldı.