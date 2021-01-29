Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu

Numbeo araştırma şirketi, suç oranlarını baz alarak hazırladığı 2020 yılı için dünyanın en tehlikeli ve en güvenli şehirlerini açıkladı. Araştırma sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, üst üste beşinci kez ilk sırada yer aldı. Listede Türkiye’den de bir şehir bulunuyor.

Dünyanın en güvenli şehirleri

431 şehrin yer aldığı en güvenli şehirler arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin üç şehri ilk 10’da yer aldı. Araştırmaya göre dünyanın en güvenli ilk 10 şehri;

Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri,

Doha – Katar,

Taipei – Tayvan,

Quebec – Kanada,

Zürih – İsviçre,

Şarika – Birleşik Arap Emirlikleri,

Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri,

Eskişehir – Türkiye,

Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Münih – Almanya ve Trieste – İtalya.

Araştırmaya göre dünyanın en tehlikeli 10 şehri ise şöyle;

Karakas – Venezuela,

Port Moresby – Papua Yeni Gine,

Pretoria – Güney Afrika,

Durban – Güney Afrika,

Johannesburg – Güney Afrika,

San Pedro Sula – Honduras,

Piertermaritzburg – Güney Afrika,

Natal – Brezilya,

Fortaleza – Brezilya ve Rio De Janeiro – Brezilya.

Ankara, İstanbul’dan daha tehlikeli

Listede en tehlikeli şehirler arasına giren Ankara 183’üncü, İstanbul ise 263’üncü sıradan dahil oldu.