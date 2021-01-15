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Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi

Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yanan otomobilin içerisinde hayatını kaybeden kişinin ise eski milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu öğrenildi.

15 Ocak 2021 Cuma 11:44
Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi
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Ordu’ya bağlı Fatsa ilçesinde  dün akşam meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri yanarak kül oldu. Otomobilin içinde yanarak hayatını kaybeden kişi ise eski milletvekilinin oğlu çıktı.

Osman Keskin idaresindeki bir cip Celal Kır'ın kullandığı otomobil ve Murat Akmaz'ın idaresindeki otobüs, zincirleme kazaya karıştı. Yağmurdan dolayı kayganlaşan meydana gelen zincirleme kazada araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası ihbar bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de kısa sürede intikal ettiği kazada itfaiye ekipleri alev alan araçlara müdahale ederek söndürürken yanan aracın içinden kurtarılamayan sürücünün feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yara alarak kurtulan Celal Kır ve Osman Keskin, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yanarak ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonucu kazada yanarak hayatını kaybeden kişinin DSP'de bir dönem Ordu Milletvekilliği yapan Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi. 



Son Güncelleme: 15.01.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
OrduFatsaZincirleme KazaMeüjdat KoçMelih Koç
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