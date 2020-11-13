Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

Kan donduran olay bugün İzmir Kınık'ta yaşandı.

55 yaşındaki pazarcılıkla uğraşan Mustafa Kocabıyık bu sabah saatlerinde cinnet geçirdi ve evinde öz kızı ile eşini öldürüp, kendisini jandarmaya ihbar etti.

ANNE KIZ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve cinayetin işlendiği eve geldi. Eve giren ekipler üst kata çıktığında anne Nergüzel Kocabıyık ve kızı Melike Kocabıyık'ı vahşice bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu.

Bu esnada evde olan balkonda hiç bir şey olmamışcasına sigara içen 55 yaşındaki Mustafa Kocabıyık hemen göz altına alındı. Sinir krizi geçiren Kocabıyık, ekiplere 'Beni neden öldürmüyorsunuz?' diye bağırdığı öğrenildi.

Cinayetin işlendiği evde yapılan detaylı incelemeden sonra anne Nergüzel Kocabıyık ve kızı Melike Kocabıyık'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Öte yandan geçmiş döneminde 3 sene uzman çavuşluk yapan ve istifa eden Mustafa Kocabıyık'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.