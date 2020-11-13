İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

İzmir Kınık'ta yaşanan feci cinayet olayında 55 yaşındaki eski uzman çavuş Mustafa Kocabıyık kızını ve eşinin öldürüp, kendisini ihbar etti ve balkonda sigara içerek jandarmayı bekledi.

13 Kasım 2020 Cuma 20:30
Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Takip Et:

Kan donduran olay bugün İzmir Kınık'ta yaşandı.

55 yaşındaki pazarcılıkla uğraşan Mustafa Kocabıyık bu sabah saatlerinde cinnet geçirdi ve evinde öz kızı ile eşini öldürüp, kendisini jandarmaya ihbar etti.

ANNE KIZ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve cinayetin işlendiği eve geldi. Eve giren ekipler üst kata çıktığında anne Nergüzel Kocabıyık ve kızı  Melike Kocabıyık'ı vahşice bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu.

Bu esnada evde olan balkonda hiç bir şey olmamışcasına sigara içen 55 yaşındaki Mustafa Kocabıyık hemen göz altına alındı. Sinir krizi geçiren Kocabıyık, ekiplere 'Beni neden öldürmüyorsunuz?' diye bağırdığı öğrenildi.


Cinayetin işlendiği evde yapılan detaylı incelemeden sonra anne Nergüzel Kocabıyık ve kızı  Melike Kocabıyık'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı

 

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Öte yandan geçmiş döneminde 3 sene uzman çavuşluk yapan ve istifa eden Mustafa Kocabıyık'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 20:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKınık Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Bartın'da yeni uygulama! Pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak
Bartın'da yeni uygulama! Pozitif ve temaslı kişilere bileklik takılacak

Popüler Haberler

Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncu Kadrosu Konusu TRT1
13 Kasım 2020 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Kasım 2020 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?
CNN Türk’te flaş ayrılık! Buket Güler neden ayrıldı? Ünlü sunucu Buket Güler, kanalla yollarını ayırdı
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler
Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bamsı Beyrek filmi nerede çekildi? Bamsı Beyrek filmi konusu ve oyuncuları
Ptt emekli maaşının kaç katı kredi çekebilir? 2020 Ptt emekli maaşına kredi çekme işlemleri
Havalanı DHMİ 2 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Uçuş Rehberim uygulaması ile bedava internet
KFC bayilik veriyor mu? KFC bayilik başvuru şartları ve detayları
Survivor 2020 yeni sezon yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Acun'dan açıklama
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Arka Sokaklar dizisinde Amir Ümit karakterini Sevi Demirçivi canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı!
Ramo dizi oyuncusu Taner kimdir? Bora Cengiz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı ne? Nur Erkul oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.