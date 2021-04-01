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Eski sevgilisiyle görüşmek için arkadaşını rehin alıp işkence yaptı!

Türkiye gündemini şok eden bir olay! Eski sevgilisi ile görüşmek için arkadaşını rehin alan bir adam arkadaşının boğazına bıçak dayadı. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

01 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Eski sevgilisiyle görüşmek için arkadaşını rehin alıp işkence yaptı!
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Sosyal medyada hesaplarında kullanıcıların büyük tepkisini toplayan video ortaya çıktı. Videoda bir kişinin eski sevgilisi ile buluşup görüşmek için arkadaşını rehin aldığı ve boğazına bıçak dayadığı görülürken infial yaratan olay Türkiye'nin gündemine oturdu.

Dün gece dolaşıma giren videoda iddialara göre Kemal A. isimli bir şahıs, rehin tuttuğu bir kişiyi eski sevgilisiyle görüşmek için boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak eski sevgilisine mesaj gönderen şahsın bu görüntüleri infial yarattı.

Kısa sürede Twitter'da gündem olan ve büyük olay yaratan görüntülerde saldırgan şahsın karşısındaki kişinin boğazına bıçak dayadığı görülürken eski sevgisinin arkadaşına da 'Ceren gelir misin' diye söylettiği aynı zamanda tehditler ve küfürler ettiği görülüyor.

 

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Eski SevgiliArkadaşRehinBıçaklı SaldırıIşkence
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