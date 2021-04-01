Eski sevgiliden öldüresiye dayak! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş isimli genç kadın, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Yüzünün tanınmaz hale geldiği görülen genç kadının şikayeti üzerine gözaltın alınan eski sevgili B.Y. ise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Beyza Yurttaş isimli genç kadını eski sevgilisi olduğu iddia edilen B.Y., 2 gün önce otomobiline alarak darp etti. Öldüresiye dayak yiyen genç kadının yüzü tanınmaz hale gelirken Beyza Yurttaş, B.Y. tarafından evinin önüne bırakıldı.

Gördüğü şiddet karşısında bayılan Yurttaş, kendisine geldikten sonra jandarmaya giderek şikayetçi olurken ekipler yapılan şikayetler üzerinde adresini belirledikleri B.Y.'yi bulunduğu yerde yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan B.Y. yapılan işlemler sonrası savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Talihsiz genç kız ise dayak yedikten sonra tanınmaz hale gelen yüzünü ve vücudundaki yaraları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım istedi. Beyza'nın yüzü gözü şiş ve kanlar içindeki fotoğrafları sosyal medyanın gündemine otururken kullanıcılar olaya büyük tepki gösterdi.