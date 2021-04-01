İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Eski sevgiliden öldüresiye dayak! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Antalya Alanya'da bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin kendisini darbettiğini öne süren Beyza Yurttaş (24), isimli genç kadın tanınmaz hale gelen yüzünü ve yaralarını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:07
Eski sevgiliden öldüresiye dayak! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Takip Et:

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki  Beyza Yurttaş isimli genç kadın, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Yüzünün tanınmaz hale geldiği görülen genç kadının şikayeti üzerine gözaltın alınan eski sevgili B.Y. ise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Beyza Yurttaş isimli genç kadını eski sevgilisi olduğu iddia edilen B.Y., 2 gün önce otomobiline alarak darp etti. Öldüresiye dayak yiyen genç kadının yüzü tanınmaz hale gelirken Beyza Yurttaş, B.Y. tarafından evinin önüne bırakıldı.

Gördüğü şiddet karşısında bayılan Yurttaş, kendisine geldikten sonra jandarmaya giderek şikayetçi olurken ekipler yapılan şikayetler üzerinde adresini belirledikleri B.Y.'yi bulunduğu yerde yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan B.Y. yapılan işlemler sonrası savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Talihsiz genç kız ise dayak yedikten sonra tanınmaz hale gelen yüzünü ve vücudundaki yaraları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardım istedi. Beyza'nın yüzü gözü şiş ve kanlar içindeki fotoğrafları sosyal medyanın gündemine otururken kullanıcılar olaya büyük tepki gösterdi.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 18:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaBeyza TurttaşEski SevgiliDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

Popüler Haberler

Star TV Akrep dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Bim Marketde satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Whatsapp gibi olan uygulamalar 2021
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
A101'de satılan Huawei Y5 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Koz Kavuran ne demektir, anlamı nedir?
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Star TV Sol Yanım konusu ve dizi oyuncuları
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi
Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
A101'de satılacak Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Instagram'da yeni konum ve işletme ekleme nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.