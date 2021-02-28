Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır, yeni kimlik ücreti ne kadar?

Şu anda eski kimlik kartları geçerlidir, ancak 2023 yılı eski kimliklerinin son kullanma tarihidir.

Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik talebinde bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle adreslerine yakın Nüfus Müdürlüğünden Alo 199 hattı veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden online randevu almaları gerekmektedir. Uluslararası standartlara sahip biyometrik fotoğraf, yeni bir kimlik için gerekli belgelerden biridir. Gerekli diğer bir belge, değişim için yapılan ödemeyi onaylayan bir makbuzdur. Sözleşmenin yapıldığı bankalara değişim ücreti ödenir. Nüfus Müdürlüğü'ne giderseniz, geçerli bir biyometrik fotoğraf ve değişim ücretini ödediğinizi kanıtlamak için bir makbuz ile yeni kimlikler alabilirsiniz. Değişim ücreti ödemesi gereken bankalar PTT, Garanti, Denizbank, Finansbank, İNG, Akbank, HSBC, Odeobank, Ziraat bankası, Vakıf bankası ve İş bankasıdır. Değişim ücretleri bu bankalardan ATM aracılığıyla ödenebilir.

Yeni kimlik kartı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

Yeni kimlik için gerekli belgeler:

Bir biyometrik fotoğraf (bu fotoğraf uluslararası geçerli olmalıdır)

Yeni kimlik için değişim ücretinin ödendiğini onaylayan belge veya makbuz

2021 yılı kimlik değiştirme ücretleri ne kadardır?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 25 Türk Lirası

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı kayıp ücreti 25 Türk Lirası

Türkiye Cumhuriyeti kayıp kimlik kartı ücreti 50 Türk Lirası

Yeni kimlik kartı nasıl teslim edilir?

2021 kimlik değişikliği ücreti, devlet tarafından 25 Türk Lirası olarak belirlendi. Kimlik kartını başka nedenlerle değiştirmek isteyenlerin 2021 yılı için ödeyecekleri tutarlar şu şekildedir:

Yeni kimlik kartı sağlamak için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, nüfus müdürlüğünden başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Yeni kimlik başvuru süreci, çok kısa bir süreç olan parmak izi ve imza ile sona eriyor. Başvuru yapılırken yeni bir kimlik kartı verilmez. Yeni kimlik kartının ibrazı üzerine PTT kargosu yedi iş günü içerisinde kişinin belirttiği adrese teslim edilir. Yeni kimlik kartı başvuru sürecine ilişkin bilgiler https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinde bulunabilir. Kimlik kartının verildiği sırada evde olmayanların yeni kimlik kartları yerel nüfus idaresine bırakılır. Yeni kimlik sahipleri, yeni kimlik kartı almak için bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine gidebilirler. 20 iş günü içinde yeni kimlik için gelmeyenlerin kimliği imha edilecek ve yeni bir kimlik başvurusu için yeniden adımlar atması gerekecek. Kimlik ömrü 10 yıldır. 10 yıl sonra kimlik değişikliği zorunludur.

Yeni kimlik kartının özellikleri nelerdir?

Yeni kimlik kartının en önemli özellikleri: