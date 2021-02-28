Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır, yeni kimlik ücreti ne kadar?

Şu anda eski kimlik kartları geçerlidir, ancak 2023 yılı eski kimliklerinin son kullanma tarihidir.
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?
Yeni kimlik talebinde bulunmak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle adreslerine yakın Nüfus Müdürlüğünden Alo 199 hattı veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden online randevu almaları gerekmektedir. Uluslararası standartlara sahip biyometrik fotoğraf, yeni bir kimlik için gerekli belgelerden biridir. Gerekli diğer bir belge, değişim için yapılan ödemeyi onaylayan bir makbuzdur. Sözleşmenin yapıldığı bankalara değişim ücreti ödenir. Nüfus Müdürlüğü'ne giderseniz, geçerli bir biyometrik fotoğraf ve değişim ücretini ödediğinizi kanıtlamak için bir makbuz ile yeni kimlikler alabilirsiniz. Değişim ücreti ödemesi gereken bankalar PTT, Garanti, Denizbank, Finansbank, İNG, Akbank, HSBC, Odeobank, Ziraat bankası, Vakıf bankası ve İş bankasıdır. Değişim ücretleri bu bankalardan ATM aracılığıyla ödenebilir.
Yeni kimlik kartı başvurusunda istenen belgeler nelerdir?
Yeni kimlik için gerekli belgeler:
- Bir biyometrik fotoğraf (bu fotoğraf uluslararası geçerli olmalıdır)
- Yeni kimlik için değişim ücretinin ödendiğini onaylayan belge veya makbuz
2021 yılı kimlik değiştirme ücretleri ne kadardır?
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 25 Türk Lirası
- Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı kayıp ücreti 25 Türk Lirası
- Türkiye Cumhuriyeti kayıp kimlik kartı ücreti 50 Türk Lirası
Yeni kimlik kartı nasıl teslim edilir?
Yeni kimlik kartı sağlamak için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, nüfus müdürlüğünden başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Yeni kimlik başvuru süreci, çok kısa bir süreç olan parmak izi ve imza ile sona eriyor. Başvuru yapılırken yeni bir kimlik kartı verilmez. Yeni kimlik kartının ibrazı üzerine PTT kargosu yedi iş günü içerisinde kişinin belirttiği adrese teslim edilir. Yeni kimlik kartı başvuru sürecine ilişkin bilgiler https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinde bulunabilir. Kimlik kartının verildiği sırada evde olmayanların yeni kimlik kartları yerel nüfus idaresine bırakılır. Yeni kimlik sahipleri, yeni kimlik kartı almak için bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine gidebilirler. 20 iş günü içinde yeni kimlik için gelmeyenlerin kimliği imha edilecek ve yeni bir kimlik başvurusu için yeniden adımlar atması gerekecek. Kimlik ömrü 10 yıldır. 10 yıl sonra kimlik değişikliği zorunludur.
Yeni kimlik kartının özellikleri nelerdir?
Yeni kimlik kartının en önemli özellikleri:
- Güvenliği sağlamak için yeni kimlik kartları TÜBİTAK tarafından tasarlanmıştır.
- Yeni kimliklerin elektronik iletişim ve temassız sistemleri bulunmaktadır.
- Kimlik taşıması açısından eskisine nazaran daha küçüktür. Bu şekilde daha kolay saklanabilir.
- Başvuru sırasında çekilen elektronik imza ve biyometrik fotoğraf sayesinde elektronik ortamda kimlik doğrulama kolaylaşır. Bu, insanların kandırılma olasılığını azaltacaktır.
- Yeni kimlik kartlarının uluslararası bir adı vardır, bu da tüm dünyada geçerli oldukları anlamına gelir.
- Yeni kimlik kartları tasarlanırken Selçuklu ve Osmanlı sanatının eserlerinden esinlenmiştir.
- Yeni kimlik kartı alma süresi 2023 yılına kadar uzatıldı ancak yeni kimlik kartının çok kullanışlı özellikleri nedeniyle birçok Türk vatandaşı yeni kimlik kartına geçiş yapmayı ihmal etmemiştir.