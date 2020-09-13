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Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimize göz atarak Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:30
Eski kimlikle hes kodu nasıl alınır? HES kodu alma yöntemi
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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:30
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
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