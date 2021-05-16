Eski Kayakam'ın psikiyatri asistanına gönderdiği Kayahan'ın şarkısı kendisini mahkemelik etti!

İstanbul'da eski Kaymakam Mustafa Barış İ. hakkında cinsel taciz suçlaması ile hayretlere düşüren bir dava açıldı.

Evladının tedavisi için gitmiş olduğu Şişli'de yer alan psikiyatri kliniğinde görev alan 23 yaşındaki asistan Tuğçe Y. ile yakınlık kurma çabası içinde olan eski kaymakam, arkadaş olmak için yapmış olduğu hamleleri yeterli gelmeyince genç asistana Kayahan'ın 'Devamı Var' isimli klipini göndermeyi seçti.

Yapılan tacizlere dayanamayan Tuğçe Y., savcılığın yolunu tuttu ve o klipi delil göstererek şikayetçi olduğunu beyan etti.

Soruşturmasını sona erdiren savcılık emsal niteliğinde bir davanın altına imza attı.

İddianamede, bahsi geçen video ile ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu’ işlendiği yönünde karar verdi.

Diğer yandan bahsi geçen Kayahan’ın klipindeyse, kadın oyuncuyla görüşmek için yanına giderek şarkıyı seslendirdiği görülüyor.