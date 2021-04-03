Eski karı-koca arasındaki kavga kanlı bitti

Samsun’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi’nde ikamet eden 49 yaşındaki A.D. isimli bir kişi evinde eski karısı 51 yaşındaki A.P. ile bir anda tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda iddialara göre A.D., eski karısı A.P.’ye hakaret ederek eşini darp etmeye başladı. Çaresiz kadın darp edildiği sırada can havliyle evin odasındaki tüfeği alarak eski kocasına kendini öldüreceğini söyledi. A.P. ile eski kocası A.D arasında çıkan arbede esnasında tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucu vurulan eski koca A.D. ,olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç olay sonrasında A.P. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürülerek gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

