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Eski eşten sokak ortasında kurşun yağmuru

İstanbul Avcılar'da bir kişi, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı.Kadın yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken kaçan eş polis ekipleri tarafından üzerinde suç aletiyle yakalandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:26
Eski eşten sokak ortasında kurşun yağmuru
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İstanbul Avcılar'da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre, Kader K. isimli bir kişi sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etmeye başladı. Yavaşça eski eşini arkadan takip eden cani koca, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde kaldırımda yere yığıldı. Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekipleri kaldırıma yığılan kadına ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI SİLAHI İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinden uzaklaşan saldırgan koca Kader K. ise polis ekipleri tarafından olayda kullanılan silahı ile birlikte yakalandı. Cani eş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alayı gören vatandaşlar adamın birkaç gündür bu civarda dolaştığını kendisinin çiçekçi olarak tanıttığını söyledi. İki kadın gelince adam silahını alarak kadına 4 el ateş ettiğini daha sonra kaçarak uzaklaştığını söyledi.


Son Güncelleme: 21.06.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKadın şiddeti
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