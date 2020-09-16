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Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu

Bugün Osmaniye'de faaliyet gösteren özel bir hastanede başhekim yardımcılığı görevini bir süre yürütmüş Dr. Mustafa Kocaman hastane otoparkında başından vurulmuş halde bulundu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 23:15
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
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Üzücü olay bugün Osmaniye'de özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi.

İl'deki özel bir hastanede önceden bir süre başhekim yardımcılığı görevini yürütmüş ancak daha sonrada kendi şirketini kurmak için istifa eden Dr. Mustafa Kocaman'ın hastanenin otoparkında aracının içinde hareketsiz yattığı vatandaşlar tarafından fark edildi.

Olayın hemen emniyete bildirilmesiyle birlikte hastane otoparkına polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Hastane otoparkına gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Kocama'ın başından silah ile vurulmuş ve ağır yaralı olduğunu tespit etti.


Burada yapılan ilk müdahaleden sonra doktor eskiden görev yaptığı özel hastaneden acil olarak ameliyata alındı. Genç doktorun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı soruşturan polis doktorun intihar etmeye teşebbüs etmiş olabileceğinide göz ardı etmiyor. Durumu kritik olan doktorun eşininde sağlık sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütüyor.



Son Güncelleme: 16.09.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
Dr. Mustafa KocamanEski Başhekim YardımcıOsmaniye
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