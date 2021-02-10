Eşinin ağabeyi tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta meydana gelen olayda İddialara göre Nurşen A. Adlı kadının kaldığı eve eşinin ağabeyi geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde eşinin ağabeyi tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kardeşinin eşini vuran şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden yaparken genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Polis ekipleri kaçan şüphelini peşine düştü. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

