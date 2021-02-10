İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

Eşinin ağabeyi tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu

Pendik'te yaşanan korkunç olayda iki çocuk annesi kadın, eşinin ağabeyi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde ayaklarından silahla vuruldu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:53
Eşinin ağabeyi tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Turuncu Sokak'ta meydana gelen olayda İddialara göre Nurşen A. Adlı kadının kaldığı eve eşinin ağabeyi geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 çocuk annesi Nurşen A.'yı çocuklarının gözü önünde eşinin ağabeyi tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kardeşinin eşini vuran şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden yaparken genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi altına alınırken Polis ekipleri kaçan şüphelini peşine düştü. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PendikYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son anda iki aracın altında kalmaktan kurtuldu
Son anda iki aracın altında kalmaktan kurtuldu
Cilt bakımı yaptırmak isteyen genç kadın yüzünden oldu!
Cilt bakımı yaptırmak isteyen genç kadın yüzünden oldu!
Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor! Kar gelecek
Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor! Kar gelecek
Annesi ile sevgilisini bir arada gören 19 yaşındaki genç dehşet saçtı!
Annesi ile sevgilisini bir arada gören 19 yaşındaki genç dehşet saçtı!
Muğla'nın ormanlık alanlarında ölümsüzlük mantarı bulundu!
Muğla'nın ormanlık alanlarında ölümsüzlük mantarı bulundu!
Alo 171'e başvuranların yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı açıklandı
Alo 171'e başvuranların yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı açıklandı

Popüler Haberler

ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Kanal D Sibel Can ile Hakan Altun'un müzik programı ne zaman başlıyor? |
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2021 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulamaları 2021
Epic Games ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak?
Çukur ne zaman final yapacak? Bu sezon Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?
Cacabey kimdir, uzay alanında ne yapmıştır? Caca Bey Medresesi hakkında bilgiler
Hızır orucu nedir, nasıl tutulur? Hızır orucu saat kaçta, nasıl açılır?
10 Bin Adım 2. sezon ne zaman başlayacak? 10 Bin Adım yeni sezon tarihi belli oldu
Çukur dizisi nerede çekiliyor? Çukurun dizisi çekildiği yer ve çekim yeri
Atatürk 8 Kasım'da mı vefat etti? Müge Anlı'dan büyük iddia
2020 Af Yasası meclisten geçti mi, hangi maddeler kabul edildi? Mahkumlar ne zaman tahliye edilmeye başlayacak?
Malatya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
7. Koğuştaki Mucize filmi fragmanı yayınlandı - 7.Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları ve vizyon tarihi
Bugün tv'de kimin maçı var? 10 Şubat 2021 Çarşamba maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Yaralı Kalbim 9.Bölüm fragmanı 11 Şubat 2021 Perşembe özeti
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 A101'de satışı başladı
Masterchef Junior program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.