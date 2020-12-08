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Eşini öldürüp, ormanda saklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşini bıçaklayıp öldüren cani koca şahıs motosikletiyle kaçıp bir gece saklandığı ormanlık alanda yapılan bir operasyon sonucunda yakalandı.

08 Aralık 2020 Salı 22:14
Eşini öldürüp, ormanda saklandı
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Muğla’nın Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda 25 yaşındaki. Selvan Acar’dan haber alamayan tanıdıkları genç kadının evine giderek kadını kontrol etmek istedi. Çaldıkları kapıdan ses alamayınca yakınları açık olan balkon kapısından eve girdi. İçeri giren genç kadının yakınları  Selvan Acar'ı koltuk üzerinde hareketsiz yatarken gördüler ve hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Eve gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay yeri ekiplerince yaptıkları inceleme sonucunda Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlediler. Genç kadının cesedi otopsi hastane morguna kaldırılırken cinayette şüpheli olan Selvan Acar'ın 31 yaşındaki eşi Tanju Acar'ın bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Ormanda saklanmış

Ekipler tarafından Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlatılıyorken 36 saatlik kamera görüntüleri incelemelerinde Acar’ın Antalya'nın Kaş ilçesine geçiş yaptığı belirlenirken bölgede arama yapan ekipler ormanlık alanda Tanju Acar'ın motosikletini terk edilmiş bir halde buldular. Yapılan incelemelerde Acar’ın bir gece ormanda konakladığı tespit edildi. Genişletilen arama çalışmaları sonucunda Tanju Acar saklandığı yerde yakalandı.

“Adliyeye sevk edilecek”

Sabıka geçmişi bulunan cani koca Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini kasten öldürme şüphelisi olarak Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından Tanju Acar adliyeye sevk edilecek.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiMuğla
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