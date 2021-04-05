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Eşini kurtarmak isterken, kendi canından oldu

Samsun Çarşamba'da yaşanan üzücü olayda 49 yaşındaki A.D isimli kişi aldığı alkolün etkisiyle intihara teşebbüs eden eşini kurtarmak isterken, canından oldu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:47
Eşini kurtarmak isterken, kendi canından oldu
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay Samsun Çarşamba'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre 51 yaşındaki A.P isimli kadın, resmi olarak boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi 49 yaşındaki Ali D. ile birlikte evlerinde alkol aldı.

İlerleyen saatlerde çift arasında alkolünde etkisiyle tartışma çıktı ve Ali D. eşini darp etti. Duruma öfkelenen A.P evde geçirdiği av tüfeğiyle intihara kalkıştı.

EŞİNİN İNTİHARINI ENGELLEMEK İSTERKEN, KENDİSİ ÖLDÜ

Eşinin intihara kalkışmasını gören Ali D. eşinin elinden silahı almak isterken, tüfek yanlışlık ateş aldı ve Ali P. vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Ali P. kan kaybından hayatını kaybetti.

Eve gelen ekipler Ali D. 'nin cansız bedenini morga kaldırırken, ölümüne sebep olan eşi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

A.P.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIntiharçarşamba
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