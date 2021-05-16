İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Eşini gözünü kırpmadan 7 bıçak darbesiyle yaraladı, namusum için yaptım dedi..

Aksaray’da dini nikahlı yaşadığı eşi Yeter Çekiç'i (44) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Bayram Çınar (49), eşinin kendisini aldattığını öne sürerek namusu için yaptığını söyledi.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Eşini gözünü kırpmadan 7 bıçak darbesiyle yaraladı, namusum için yaptım dedi..
Takip Et:

Olay, Aksaray merkeze bağlı Hasas Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Çınar isimli bir kişi imam nikahıyla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Bayram Çınar, Yeter Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığına kadın ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan hemen sonra evden kaçan Bayram Çınar ise, polis ekipleri tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen Bayram Çınar, eşinin kendisini aldattığını ve ihanete uğradığı ve namusu için eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. 7 dil bildiğini ve cinayet işleyecek bir adam olmadığını söyleyen Bayram Çınar, herkes hakkını bulur diyerek eşinin hakkını bulduğunu söylediği belirtildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AksarayBıçaklı SaldırıBayram çınarYeter çekiç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kefaret dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
OpenPlatform (OPEN) coin nedir? OPEN Token açıklaması
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Rüyada amca görmek ne demektir? Rüyada amca görmek anlamı, tabiri nedir?
LGS'de hangi konulardan soru çıkmayacak?
Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say biyografisi
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Kefaret Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.