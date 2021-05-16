Eşini gözünü kırpmadan 7 bıçak darbesiyle yaraladı, namusum için yaptım dedi..

Olay, Aksaray merkeze bağlı Hasas Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Çınar isimli bir kişi imam nikahıyla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Bayram Çınar, Yeter Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığına kadın ağır yaralanırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan hemen sonra evden kaçan Bayram Çınar ise, polis ekipleri tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen Bayram Çınar, eşinin kendisini aldattığını ve ihanete uğradığı ve namusu için eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. 7 dil bildiğini ve cinayet işleyecek bir adam olmadığını söyleyen Bayram Çınar, herkes hakkını bulur diyerek eşinin hakkını bulduğunu söylediği belirtildi.