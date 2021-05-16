Eşini gözünü kırpmadan 7 bıçak darbesiyle yaraladı, namusum için yaptım dedi..

Olay, Aksaray merkeze bağlı Hasas Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Çınar isimli bir kişi imam nikahıyla yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran Bayram Çınar, Yeter Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı.
Gözaltına alınarak karakola götürülen Bayram Çınar, eşinin kendisini aldattığını ve ihanete uğradığı ve namusu için eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. 7 dil bildiğini ve cinayet işleyecek bir adam olmadığını söyleyen Bayram Çınar, herkes hakkını bulur diyerek eşinin hakkını bulduğunu söylediği belirtildi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59