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Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Kırşehir Akpınar'da yaşanan olayda Zafer Kaplan isimli şahıs, kavga ettiği eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:52
Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü!
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Kan donduran cinayet dün akşam  Kırşehir Akpınar ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçede yaşayan Zafer Kaplan(46) evinde alkol aldıktan sonra 34 yaşındaki eşi İkram Kaplan ise aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen cani eş eline geçirdiği bıçak ile eşini defalarca bıçakladı.

27 YERİNDEN BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öfkesi dinen cani Koca daha sonra polis ekiplere haber verdi.Eve gelen polis ekipleri ve 112 sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede 27 yerinden bıçaklandığını belirledi talihsiz kadının hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı öğrenen İkram Kaplan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. 3 çocuk annesi talihsiz kadın bugün toprağa verildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:52
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KırşehirEşini Bıçakladı
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