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Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren zanlı yakalandı

Ankara Mamak'ta yaşanan olayda aralarında çıkan tartışmadan dolayı çocuklarının gözleri önünde acımasızca eşinin öldüren zanlı kısa süre içinde yakalandı.

07 Mart 2021 Pazar 17:49
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren zanlı yakalandı
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Kan donduran cinayet olayı dün akşam saatlerinde Ankara Mamak'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre R.K isimli kadın eşi Z.A'nın dini nikahlı olan eşiyle görüşmeyi kesmesini istedi. Bu sebeple karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Z.A eline geçirdiği bıçak ile resmi nikahlı olduğu eşini çocuklarının gözleri önünde boğazından bıçakladı ve evden kaçtı. Olayı gören çocukların çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine yardıma koştu ve polise haber verdi.

Eve kısa süre içinde ulaşan polis ve 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. R.K'nın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Zanlı R.A ise polis ekiplerinin kısa süren çalışması sonrasında yakalanarak karakola götürüldü.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMamakCinayet
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