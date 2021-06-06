Eşini çocuklarının gözleri önünde, bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay geçtiğimiz gün Kırıkkale'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre, Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki Sezer B. ile 26 yaşındaki Hacer B. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyünce öfkeli koca sinirlendi ve eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

4 yaşındaki çocuk yakınlarına teslim edildi

Kavga seslerini duyan mahallelinin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler bir süre uğraştıktan sonra içeriye girdi. Cani koca ekipler tarafından göz altına alınırken, ağır yaralanan Hacer B. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Boynundan bıçaklanan talihsiz kadın hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatın kaybetti.Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.