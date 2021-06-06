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Eşini çocuklarının gözleri önünde, bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de yaşanan korkunç olayda, Sezer B. isimli şahıs, tartışma yaşadığı eşi, Hacer B.'yi çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

06 Haziran 2021 Pazar 10:19
Eşini çocuklarının gözleri önünde, bıçaklayarak öldürdü
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Korkunç olay geçtiğimiz gün Kırıkkale'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre, Kırıkkale'de yaşayan 29 yaşındaki Sezer B. ile 26 yaşındaki Hacer B. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyünce öfkeli koca sinirlendi ve eline geçirdiği bıçakla eşini bıçakladı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kavga seslerini duyan mahallelinin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler bir süre uğraştıktan sonra içeriye girdi. Cani koca ekipler tarafından göz altına alınırken, ağır yaralanan Hacer B. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

4 yaşındaki çocuk yakınlarına teslim edildi

Boynundan bıçaklanan talihsiz kadın hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatın kaybetti.Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:19
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleEşini Bıçakladı
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