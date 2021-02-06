Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren koca kendini polise ihbar etti!

Kırşehir'e bağlı Akpınar ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. İlçeye bağlı Yenidoğan mahallesinde meydana gelen olayda 3 çocukları olan Kaplan çifti arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Belediyede çalışan 46 yaşındaki Zafer Kaplan eşi İkram Kaplan (34) arasındaki başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın iyice şiddetlenmesiyle Zafer Kaplan, mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağı ile eşine saldırmaya başladı.

Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken alkollü olduğu öne sürülen Zafer Kaplan, olayın hemen ardından polisi arayarak kendisini ihbar etti. Alınan ihbar üzerine belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 27 bıçak darbesi alan İkram Kaplan'ın ağır yaralandığını belirlediler.

Aşırı kan kaybı yaşadığı anlaşılan İkram Kaplan, ambulansa alınarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken burada ameliyata alınan talihsiz kadının yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Eşinin ölümüne neden olan Zafer Kaplan ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgusunun yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.