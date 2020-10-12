İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler

Eşi vefat eden ve eşinden boşanan kadınlar için devlet tarafınca yapılan bir takım yardım ve destekler bulunmaktadır. Öncelikle bu desteklerden yararlanmak için belirli koşullar yerine getirilmelidir. Yapılan destek ve yardımlar için gerekli her şeyi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 01:28
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler
Takip Et:

Boşanan Kadına Devlet Tarafından Maddi Yardım:

Devlet tarafından boşanan kadınlar için boşandıkları anda bağlanan maddi bir yardım bulunmaktadır. Eğer kadın eşinden ayrıldıysa ve maddi olarak durumu iyi değil ve iş bulamıyorsa devlet yardım etmektedir. Denek, vakıf ve kaymakamlıklar tarafınca boşanıp, destek ihtiyacı olan kadınlar için sağlanan destekler bulunmaktadır. 2020 senesi ile birlikte devlet tarafından boşanan kadınlara verilecek olan para miktarı aylık 325 Türk Lirasına çıkartılmıştır.

Boşanan Kadına Isınma Yardımı:

Boşanan kadınların ısınma ihtiyacını karşılamak adına başvuru yaptığınız taktirde devlet tarafından yapılacak olan kömür yardımından faydalanabilirsiniz. Başvurmak için ise böyle bir yardıma ihtiyacınız olduğunun tasdiklenmesi lazımdır. Başvuru yaparken yanınızda bulunması gereken evraklar ise:

*Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi,

*İhtiyaç belgesi,

*İlgili kurul makamları tarafınca verilecek olan form.

Boşanan Kadına Kira Ödemesinde Kolaylık Sağlamak İçin Kira Yardımı:

Muhtaçlığını kanıtlamış olan boşanan kadın için yaşamını normale değiştirmek ve kolaylıkla hayatına devam edebilmesini sağlamak amacıyla ödeyeceği ev kirasında destekler bulunmaktadır. Boşanan kadının kira vermesi durumunda, evinin tadilat ve revize ihtiyaçlarında yapılan destekler bulunmaktadır. Başvuru sırasında ihtiyaç duyulacak evraklar ise:

*Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Fotokopisi,

*Barınma gereksinimi için verilen rapor,

*Kişinin bulunduğu binanın tapu kaydı,

*Barınma ihtiyaçları için destek almak adına hazırlanmış dilekçe.

Fakirlik(Yoksuzluk) Maaşı:

Evli çift boşandıktan sonra yoksulluk sınırına düşecek olan eş için, daha fazla para geliri olan eşten diğer eşe vermesi için yargı tarafından onaylanan maaştır. Kişinin boşanma durumunda iş bulamamış ve herhangi bir para kazancı yok veya çok az ise kişiye bağlanmaktadır. Maaşın kaldırılma aşaması ise boşanan kişinin başkası ile evlenmesi veya ödeme yapan eşin ölmesi durumunda iptal edilir.

Boşanmış Kadınlar İçin Baba Maaşı:

Boşanan kadınlar belirli şartlar altında babalarından kalan maaşı alabilmektedir. Aylık geliri alacak olan kadının çocuğu yok ise maaşın %75’ ini alır. Boşanan kadının annesi yaşıyorsa annesi % 50’ sini alır, boşanan kadın ise % 25’ ini alabilir. Eğer annesi ölmüş ise babasının maaşının % 50 ‘ sini alır. Sunulan şartlar ise:

*Sosyal Güvenlik Kurumu veya herhangi bir kurum, kuruluştan sosyal güvencenin bulunmaması,

*Devlette çalışan bir memur görevinde olmamaları,

*Aylık olarak değişmeyen bir şekilde herhangi bir gelirinin bulunmaması,

*Ölen babanın herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından yapılan sosyal güvencesi olması,

*Boşanan kadının başka bir evlilik yapmamış olması.

Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Devlet Desteği:

Eşi ölmüş kadınların hayatta zorluk çekmemesi adına, manevi ve maddi olarak devlet desteği yapılmaktadır. 2020 yılı itibari ile iki ay içerisinde bir kere 550 Türk Lirası değerinde destek ödemesi bulunmaktadır. Aşağıdaki şartlar dahilinde ise maaş alamazsınız:


*Ölen eşten, ölmeden önce boşanmış olmak,

*Eşi ile arasında bulunan nikah, sadece dini olarak yapılmış ise,

*Ölen eşin ardından evlenilmesi durumunda maaş kesilir,

*İhtiyaç sınırı artık bulunmayanların maaşları kesilir,

*Sigortalı olarak çalışmaya başlamak.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Ne Kadar Para Verilmekte(aylık):

2020 senesinde ekonominin içerdiği çoğu konuda bir çok revize yapılmıştır. Asgari ücrete getirilen zam ile sosyal verilen maddi yardımlarda da verilen paralara zam yapıldı. Mevcut eşi vefat edenlerin maaşı ise 550 Türk Lirasından 587 Türk Lirasına çıkartıldı. Lakin “Dul Maaşı” adı ile yapılan maaşlarda ölen eşin net gelirine göre kadınlara verilen maaşta değişiklik gösterir. Yani 2020 senesinde dul maaşları 587 Türk Lirası ile 4. 000 Türk Lirası arasındadır.

Eşi Vefat Eden Kadınlar Hangi Koşullar Altında Maaş Alabilir:

Eşi ölen kadınların, ölen eşinin sigortasında prim tutarlarının ödenmesi veya ödenmiş olması gerelidir. Ölen koca, Sosyal Sağlık Kurumu tarafından sigortalı bir bireyse 5 sene ve 900 günlük bir primini ödemiş olması gerekmektedir. Ölen eş BAĞ-KUR tarafından yapılan sigorta kapsamında ise 3600 günlük bir prim tutarını ödemiş olması gerekmektedir. Ölen kişinin eşi bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıt öneği almalı ve eğer ölen kişi emekliyse, emekliliğini kanıtlayan evraklar verilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri orijinal ve onaylı halleri ile teslim edilmelidir. Başvuru için gerekli belgeler ise:

*Ölen kişinin ve maaşı alacak olan kişinin nüfus kaydı öneği,

*Araştırma belgesi(kimlik)

*Noter tarafınca onaylanan veraset yarar evrakı,

*2 tane 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık

*Ölen kişinin vefatını onaylayan belge,

*2 adet vesikalık fotoğraf,

*Çocukları içinde başvuruda bulunulacak ise çocukların kayıtlı okuldan alınacak öğrenci belgesi ile nüfus cüzdanlarının fotokopisi,

*Çocuklara ait 6 ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf(kişi başı)

Anne Babası Boşanmış Olan Çocuğa Devlet Desteği:

18 yaş altındaki çocuğun anne babasının boşanması  durumunda mahkeme tarafından belirlenecek şartlar dahilinde mahkemenin haklı bulduğu tarafa velayet hakkı verilir. Ebeveynlerden velayeti almayanın ise maddi olarak destekte bulunması gerekmektedir. Bu desteğin adı ise nafakadır. Nafaka veren tarafın maddi durumu neticesinde ise ilerleyen zamanlarda ödenen tutarlarda değişiklik olabilmektedir. Devlet tarafından ise ailesi boşanan çocuğa; gıda, giyim, barınma gibi bir çok ihtiyacı ile birlikte okul hayatında da yardımlar verilmektedir. Verilecek olan maddi ve manevi destek ise ebeveynlerin gelir durumuna göre değişmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dul Maaşı Ne Kadar 2020Dul Maaşı BaşvuruDul Maaşı Nasıl AlınırDul Maaşı Alma şartlarıEşinden Boşanan Kadınlara Devlet YardımıEşinden Boşanan Kadınlara Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu
2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu
Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu
Çatalca'da boş arazide dehşet: Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu
Güzel havayı gören taksime akın etti
Güzel havayı gören taksime akın etti
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş

Popüler Haberler

Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 PTT emekli kredi kampanyaları
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları
Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
Yulafın sağlığa faydaları nelerdir? Yulaf nasıl tüketilir?
Kasım 2019 doğalgaz metreküp m3 fiyatı kaç tl?
Bugün ne kandili? Bugün kandil mi? Mevlid kandili nedir?
Günlük Burç Yorumları 5 Haziran 2019 Çarşamba - Bugün Burcunuza Göre Hayatınızda Ne Gibi Değişiklikler Yaşayacaksınız?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları kimler? Film ne zaman vizyona girecek?
PTT 2020 Ekim Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Ekim 2020 Pazartesi
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Ekim 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.