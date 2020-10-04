Eşi ve çocukları terk edince intihar etti

Bir kişinin yaşamına kendini asarak son verdiği üzücü olay Şanlıurfa Birecik'te yaşandı.

İlçede yaşayan 50 yaşındaki Necmettin U. isimli vatandaş yaklaşık 1,5 ay evvel eşi e çocuklarıyla tartıştı. Tartışma sonrasında Necmettin U.'nun eşi ve çocukları onu terk ederek evden ayrıldı.

O zamandan bu yana Necmettin U. evde tek başına yaşamını sürdürmeye başladı.

Bugün öğlen saatlerinde Necmettin U.'nun komşuları evin önünden geçerken içeriden kötü kokuların geldiğini fark etti ve olay hemen Necmettin U'nun oğluna bildirildi.

Komşularının kendisine haber vermesiyle birlikte babasının evine koşan oğlu Mehmet U. kapıyı açınca babasının cansız bedenini iple tavana asılmış halde buldu.

İhbar üzeriden eve polis ve 112 sağlık ekipleri sev edildi. Olay yerine gelen ekipler Necmettin U'nun cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.