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Eşi tarafından vuruldu yoldan geçen kahraman doktor kurtardı

Bursa Gemlik’te eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadını olay yerinden geçen operatör doktor kurtardı. Yol ortasında yaralı bir şekilde acı içinde kıvranan yaralı kadının kanayan yerine tampon yapıp kanı durduran doktor hemen hastanedeki doktor arkadaşını arıyarak bilgi verip hastane kapısında hastayı beklemesini istedi. Yaşanan anlar bir vatandaşın telefon kamerası ile kaydedildi.

29 Eylül 2020 Salı 23:45
Eşi tarafından vuruldu yoldan geçen kahraman doktor kurtardı
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Olay Bursa’nın Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi'nde öğle saatleri sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki olan ve alkollü olduğu söylenen İrfan Gedik isimli bir adam sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İrfan Gedik, silahla eşini göğsünden vurarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan canı koca çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yerde yatan yaralı talihsiz kadın Tülin Gedik'in yardımına o sırada otomobiliyle olay yerinden geçen Gemlik Devlet Hastanesinde görevli operatör Doktor Oktay Şener yetişti. Yaralı kadının ilk önce yarasına eliyle tampon yaparak kanı durduran doktor eşine telefonla 112 aratarak bulunduğu bölge konusunda bilgilendirdi ve yaralının durumu hakkında bilgi verdi. Daha sonra çalıştığı hastane Gemlik Devlet Hastanesi'ni de aratan kahraman doktor, meslektaşı Muhammed Buğra Çeker’e yarı kadın hakkında bilgi verip hastane kapısında kendilerinin karşılamalarını istedi..

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen talihsiz kadını hastaneye kaldırırken tedavi altına alınan kadının durumu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 29.09.2020 23:45
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GemlikBursa
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