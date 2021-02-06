Eşi tarafından vurulan kadının durumu ağır!

’ta bir kadın, kocası tarafından vurularak ağır yaralandı. 64 LC 869 plakalı kamyonette bulunan G.A.(34), karısıyla tartışmaya başladı. Kavga sebebiyle sinirlenen adam, araçta bulunanına yeltendi ve yanında oturun karısına ateş etti. G.A., yola biraz daha devam ettikten sonra eşini sokakta indirdi. Kadını gören kişiler 112’yi aradı. Kadının bulunduğu sokağa ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahla vurulan kadının hayati tehlikesinin olduğu söylendi. Karısını silahla yaralayan adam, saklanmaya çalıştığı hurdalıkta yakalandı.