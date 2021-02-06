İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Eşi tarafından vurulan kadının durumu ağır!

Uşak'ta az daha cinayet işleniyordu. Tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadının durumu ağır.

06 Şubat 2021 Cumartesi 05:34
Eşi tarafından vurulan kadının durumu ağır!
Takip Et:

Uşak’ta bir kadın, kocası tarafından vurularak ağır yaralandı. 64 LC 869 plakalı kamyonette bulunan G.A.(34), karısıyla tartışmaya başladı. Kavga sebebiyle sinirlenen adam, araçta bulunan silahına yeltendi ve yanında oturun karısına ateş etti. G.A., yola biraz daha devam ettikten sonra eşini sokakta indirdi. Kadını gören kişiler 112’yi aradı. Kadının bulunduğu sokağa ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahla vurulan kadının hayati tehlikesinin olduğu söylendi. Karısını silahla yaralayan adam, saklanmaya çalıştığı hurdalıkta yakalandı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 05:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UşakSilahTabanca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın
Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın
Onlar derbi izlerken az daha arabaları yanıyordu!
Onlar derbi izlerken az daha arabaları yanıyordu!
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!

Popüler Haberler

Doğum yapan anneye devletin sağladığı maddi yardım ve destekler 2021
Kredi sicil affı için nereye başvurulur? En son kredi sicil affı ne zaman çıktı?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
50.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Şubat 2021 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları
Rüyada kılıç görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kılıç görmenin anlamları ve yorumları
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Engellilere özel eğitim desteği ne kadar oldu? 2021 özel eğitim desteği miktarı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamı
Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?
Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
İzmir Çiğli tramvayı nerelerden geçecek, ne zaman hizmete açılacak?
Çocuk Hakları Günü Ne Zamandır? Çocuk Hakları Günü Tarihi
Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları
Rüştü Reçber’in sağlık durumunda sevindiren son gelişmeler
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Fenerbahçe'nin derbideki golü ofsayt mı? Ozan Tufan'ın golü ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne dedi?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.