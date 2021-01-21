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Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu

Sakarya’nın Serdivan'da yaşanan olayda 39 yaşındaki E.K isimli kadın, tartışma sonrasında eşi Ö.K tarafından bıçaklandı. Attığı çığlığı duyulan E.K eşinin elinden kurtarıldı ve Ö.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 21:03
Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu
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Üzücü olay bugün Sakarya Serdivan ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 42 yaşındaki Ö.K ile 39 yaşındaki eşi E.K arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen Ö.K eline geçirdiği bıçak ile eşini yaraladı. Bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın bağırmaya başladı.

E.K'nın sesini duyan mahalleli durumu hemen polise ihbar etti ve eve hemen çok sayıda polis ile 112 sağlık personeli yönlendirildi. Eve gelen ekipler bıçaklanan ve kanlar içinde kalan E.Y'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise 42 yaşındaki Ö.K'yı karakola götürdü.

Bıçaklaya koca tutuklandı

Karakoldaki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen eşi Ö.K hakim tarafından tutulandı ve cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSerdivanKadına şiddet
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