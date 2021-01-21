Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu

Üzücü olay bugün Sakarya Serdivan ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan 42 yaşındaki Ö.K ile 39 yaşındaki eşi E.K arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen Ö.K eline geçirdiği bıçak ile eşini yaraladı. Bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın bağırmaya başladı.

Bıçaklaya koca tutuklandı

E.K'nın sesini duyan mahalleli durumu hemen polise ihbar etti ve eve hemen çok sayıda polis ile 112 sağlık personeli yönlendirildi. Eve gelen ekipler bıçaklanan ve kanlar içinde kalan E.Y'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise 42 yaşındaki Ö.K'yı karakola götürdü.

Karakoldaki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen eşi Ö.K hakim tarafından tutulandı ve cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.