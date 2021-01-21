Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu

Üzücü olay bugün Sakarya Serdivan ilçesinde yaşandı.
İlçede yaşayan 42 yaşındaki Ö.K ile 39 yaşındaki eşi E.K arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen Ö.K eline geçirdiği bıçak ile eşini yaraladı. Bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın bağırmaya başladı.
Bıçaklaya koca tutuklandı
Karakoldaki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen eşi Ö.K hakim tarafından tutulandı ve cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 21.01.2021 21:03