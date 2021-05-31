Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı sopalı kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesine gerçekleştirilen kavgada edinilen bilgilere göre Kıraç Gazi Caddesi'nde ellerinde taş ve sopalar bulunan iki kişi yolda yakaladıkları bir kişiyi darp ettiler.

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgayı gören kişilerin olaya müdahale edilmesine engel olan zanlılar olayın namus meselesi olduğunu söyleyerek kavgaya müdahale edilmesini önlediler.

Olayı gerçekleştiren iki zanlı daha sonra kayıplara karıştılar. Öte yandan darbedilen adam olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde darp edilen şahsın kafatasında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay sonrasında kaçan 2 saldırganı yakalayarak gözaltına alırlarken zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

