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Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı sopalı kavga

Namus davası gerekçesi ile saldırıya uğrayan bir adam sokak ortasında kötü bir şekilde darp edildi. Yaşanan o arbede anları kameralar tarafından kaydedildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı sopalı kavga
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine gerçekleştirilen kavgada edinilen bilgilere göre Kıraç Gazi Caddesi'nde ellerinde taş ve sopalar bulunan iki kişi yolda yakaladıkları bir kişiyi darp ettiler.

Kavgayı gören kişilerin olaya müdahale edilmesine engel olan zanlılar olayın namus meselesi olduğunu söyleyerek kavgaya müdahale edilmesini önlediler. 

AĞIR YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gerçekleştiren iki zanlı daha sonra kayıplara karıştılar. Öte yandan darbedilen adam olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde darp edilen şahsın kafatasında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay sonrasında kaçan 2 saldırganı yakalayarak gözaltına alırlarken zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKavga
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