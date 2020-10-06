Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti

Akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana gelen olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten caddede bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda taraflardan biri pompalı tüfeğini çıkartarak sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Saçmalardan bazıları fırına isabet ederek fırında bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananlardan biri 15 yaşındaki İsmail B. İken diğerinin ise adı henüz bilinmeyen bir kadın çalışan olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı..

Yaşanan kavga anları çevre işyerlerinin güvenlik kameraları le anbean kaydedilirken görüntülerde iki grubun atışması kavga anları ve pompalı tüfek ile ateş edilmesi kaydedildi.

Yaşanan olayda korkup kaçışan insanların olduğu görülürken olaya sahip olan yaralı çocuğun ağabeyi gruplardan birinin kamyonetle geldiği birbirlerine bağırdıklarından bahsederken kardeşini göğsümde ağrı var diyerek içeri koştuğunu anlattı.