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Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti

Esenyurt’ta sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sağa sola ateş edilmesi sonucunda pompalı tüfekten çıkan kursunlar fırına isabet ederek fırında çalışan 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan biri kadın biri çocuk olduğu öğrenildi.

06 Ekim 2020 Salı 10:26
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
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Akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana gelen olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten  caddede bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönen olayda taraflardan biri pompalı tüfeğini çıkartarak sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Saçmalardan bazıları fırına isabet ederek fırında bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananlardan biri 15 yaşındaki İsmail B. İken diğerinin ise adı henüz bilinmeyen bir kadın çalışan olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralıların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.


Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı..

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Yaşanan kavga anları çevre işyerlerinin güvenlik kameraları le anbean kaydedilirken görüntülerde iki grubun atışması kavga anları ve pompalı tüfek ile ateş edilmesi kaydedildi.

Yaşanan olayda korkup kaçışan insanların olduğu görülürken olaya sahip olan yaralı çocuğun ağabeyi gruplardan birinin kamyonetle geldiği birbirlerine bağırdıklarından bahsederken kardeşini göğsümde ağrı var diyerek içeri koştuğunu anlattı.



Son Güncelleme: 06.10.2020 10:26
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtDehşet
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