Esenyurt'ta park yüzünden birbirine gren iki grubu polis zor ayırdı!

İstanbul Esenyurt'ta izinsiz park büyük kavgaya dönüştü. Bir kamyonun cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne park etmesi sonrası iki grup park yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Çevrede bulunanları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıslar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis ekipleri çıkan kavgayı zorla yatıştırdı ve kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Merkeze götürülen şahısların ifadelerine başvurulduğu bildirildi.
Son Güncelleme: 30.03.2021 12:05