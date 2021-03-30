Esenyurt'ta park yüzünden birbirine gren iki grubu polis zor ayırdı!

İstanbul Esenyurt'ta izinsiz park büyük kavgaya dönüştü. Bir kamyonun cadde üzerinde bulunan dükkanın önüne park etmesi sonrası iki grup park yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Önceki akşam ilçeye bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, bir kamyonun cadde üzerinde bulunan iş yerinin önüne park edilmesi sonrası iş yerinin sahipleri ve kamyon sürücüsü arasında sözlü atışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine kavgayı duyan her iki tarafın yakınları olay yerine geldiler. İş yerinin önü giderek kalabalıklaştı ve tartışma taş ve sopaların havalarda uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.

Çevrede bulunanları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıslar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis ekipleri çıkan kavgayı zorla yatıştırdı ve kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Merkeze götürülen şahısların ifadelerine başvurulduğu bildirildi.