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Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor

Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor İstanbul’da son zamanlarda 3 katına çıkan vaka sayıları için Bakan Koca tarafından sürekli uyarılarda bulunuyor.Sosyal mesafenin ve maske kullanımının sürekli hatırlatılmasına karşı toplu taşımalarda karşılaşılan manzaralar değişmiyor. Esenyurt’ta faaliyette olan minibüsler tıklım tıklım yolcu taşırken, bazı minibüs şoförlerinin maske takmadığı gözleniyor. Vatandaşlar artık minibüsleri “Koronabüs” diye adlandırıyor.

27 Ekim 2020 Salı 10:58
Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor
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İstanbul'da son dönemlerde sürekli artan korona-virüs vaka sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm vatandaşları uyarılarına rağmen toplu taşımada karşılaşılan manzaralar değişmiyor. Maske takmayan minibüs şoförleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular ve araçlara maskesiz binmeye çalışan vatandaşlar adeta korona virüse davet çıkardı. Toplu taşımanın yoğun bir şekilde kullanıldığı ve salgın döneminde fazla kişi alınmasıyla gündemden düşmeyen Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsleri tıklım tıklım olduğu ve bunun yanında birde maske takmayan, maskenin dirsekte çenede olduğu dolmuş şoförleri eklendi. Salgına davetiye çıkan bu hareketle herkesi isyan ettirdi. Zaman zaman yolcular arasında ve yolcu-şoför arasında tartışmaların karşılaşılan manzaralardan olduğu görülüyor.

“Minibüslerde virüse bile yer yok”

Vatandaşlar isyan ederken yapılması gereken  denetlemelerin olmadığını zorunlu olarak bu toplu taşımaları kullandıklarını söyleyerek kendilerin savundu.


İsyan eden bazı vatandaşlar araç içindeki dezenfektanlarda su olduğunu araç içinde sigara dahil içildiğini şoförlerin kuralları hiçe saydığını sosyal mesafenin araç içerisinde zaten olmadığını dile getirerek dolmuşlarda virüsün girebileceği boşlukların dahi olmadığını söyledi. 

Her gün bu çileyi çekmek zorunda olduğunu söyleyen bir öğrenci ,se maske takmayan şoförü uyardığınızda umursamadığını karşılaştığı manzaranın hep aynı olduğunu dile getirdi.Acil bir önlem alınması gerektiğini ifade etti.



Son Güncelleme: 27.10.2020 10:58
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EsenyurtDolmuş
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