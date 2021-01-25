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Esenyurt'ta korkunç son! Genç kız, otelin 8'inci katından aşağı düştü

Esenyurt'ta bir otelin 8'inci katından aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti. 17 yaşında olduğu öğrenilen Z.C. isimli genç kızın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:50
Esenyurt'ta korkunç son! Genç kız, otelin 8'inci katından aşağı düştü
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir otelde korkunç bir olay meydana geldi.

11 katlı otelin 8'inci katından aşağı düşen 17 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği bildirilirken genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği üzerinde duruluyor.

Dün gece saat 04.00'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki Z.C isimli genç kızın kaldığı odel odasının camından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri genç

4 KİŞİYE GÖZALTI

Polis ekipleri de genç kızın otel odasında birlikte kaldığı biri kuzeni olduğu belirtilen 2'si kız 4 kişiyi ifadelerini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin de otel ve genç kızın kaldığı odada incelemelerine devam ettiği öğrenilirken genç kızın ölümünün kaza mı yoksa intihar veya cinayet mi olabileceği ihtimalleri değerlendiriliyor.



Son Güncelleme: 25.01.2021 10:50
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EsenyurtOtel8 KatGenç Kız
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