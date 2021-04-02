Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kadının başına cam düştü

Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Gül Çetin adlı bir kadın 7 yaşındaki çocuğunu yürüyerek okula götürürken, caddeden geçtiği sırada binanın 2’nci kattaki dükkânın camı takılıyorken üzerine düştü. Düşme olayında sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı görünce şok oldular. Hemen kadının yardımına koşan vatandaşlar genç kadının üzerindeki camı kaldırdılar. Anlık bilinç kaybı yaşayan talihsiz kadın çevre esnafların yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadının başına dikiş atılarak tedavisinin ardından taburcu edildi.
Cam takılıken aşağıya düşmüş
Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söylerken camın takılırken aşağı düştüğünü anlattı.