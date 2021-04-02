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Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kadının başına cam düştü

Esenyurt'ta 25 yaşında olan 2 çocuk annesi kadının başına yolda yürüdüğü sırada cam düştü. Yaşanan olayda genç kadın yaralanırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

02 Nisan 2021 Cuma 19:16
Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kadının başına cam düştü
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Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Gül Çetin adlı bir kadın 7 yaşındaki çocuğunu yürüyerek okula götürürken, caddeden geçtiği sırada binanın 2’nci kattaki dükkânın camı takılıyorken üzerine düştü. Düşme olayında sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı görünce şok oldular. Hemen kadının yardımına koşan vatandaşlar genç kadının üzerindeki camı kaldırdılar. Anlık bilinç kaybı yaşayan talihsiz kadın çevre esnafların yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Talihsiz kadının başına dikiş atılarak tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cam takılıken aşağıya düşmüş

Öte yandan olaya şahit olan çevre vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını ve sesin geldiği yöne koştuklarını anlatırken dışarı çıktıklarında yerde bir kadının yattığını ve üzerinde koca camın bulunduğunu anlattılar. Hemen kadının üzerindeki camı kaldırarak kadını hastaneye götürdüklerinin anlatan vatandaşlar kadının kafasından baya kan aktığını söylediler. 

Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söylerken camın takılırken aşağı düştüğünü anlattı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKaza
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