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Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu

İstanbul Esenyurt’taki kavga herkesi korkuttu. Kısıtlama saati içerisinde çıkan kavganın nedeni herkes tarafından merak konusu oldu. Güvenlik görevlisi ve 2 gencin arasında başlayan tartışma yumruklara neden dönüştü? Site içerisinde yaşanan kavga hakkında detaylar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 15:32
Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu
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Site içerisinde yaşanan yumruklu kavganın her anı güvenlik kameralarına yansıdı. 11 Mayıs 22.00 da gerçekleşen bu olay Gökevler Mahallesi’nde bulunan sitede gerçekleşti.  Site içerisinde top oynayan gençler sitenin motorlu güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Bu uyarıya motora top atarak tepki veren 2 genç tartışmanın başlamasına neden oldu. Bu hareket sonrası güvenlik görevlisi gençlerin yanına giderek tekrar uyarı da bulundu. Kısa süre de başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu esnada güvenlik kameraları her anı çekmeye devam etti. Güvenlik görevlisinin tekvando geçmişi olduğu da söyleniyor. Kavga sonrası gençler site bahçesini terk etti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
KavgaSiteKamera
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