Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu

içerisinde yaşanan yumruklunın her anı güvenliklarına yansıdı. 11 Mayıs 22.00 da gerçekleşen bu olay Gökevler Mahallesi’nde bulunan sitede gerçekleşti. Site içerisinde top oynayan gençler sitenin motorlu güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Bu uyarıya motora top atarak tepki veren 2 genç tartışmanın başlamasına neden oldu. Bu hareket sonrası güvenlik görevlisi gençlerin yanına giderek tekrar uyarı da bulundu. Kısa süre de başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu esnada güvenlik kameraları her anı çekmeye devam etti. Güvenlik görevlisinin tekvando geçmişi olduğu da söyleniyor. Kavga sonrası gençler site bahçesini terk etti.