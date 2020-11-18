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Esenyurt'ta kahreden olay! Küçük çocuk taksinin altında kaldı, ağabeyi baygınlık geçirdi

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan feci olayda, 4 yaşındaki küçük çocuk oyun oynadığı esnada yoldan geçen bir taksinin altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören ağabey ise baygınlık geçirdi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:18
Esenyurt'ta kahreden olay! Küçük çocuk taksinin altında kaldı, ağabeyi baygınlık geçirdi
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4 Yaşındaki küçük bir çocuğun ağır yaralandığı feci kaza bugün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

Yaşadığı mahallede evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Abdullah Karataş'a bir anda ticari bir taksi çarptı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen taksi talihsiz çocuğu altına aldı. Ağır yaralanan çocuk taksinin altında sıkıştığını gören ağabey ise ne olup bittiğini anlamaya çalışırken kriz geçirerek bayıldı.

Kaza sırasında evde olan anne olayı görünce koşarak geldi ve oğlunu taksinin altından çıkartarak özel bir araça en yakın hastaneye götürdü.


DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan 4 yaşındaki Abdullah Karataş'ın durumun kritik olduğu hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamerasından kazayı inceledikten sonra taksi sürücüsünü göz altına alarak olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:18
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EsenyurtIstanbulKüçük çocuk Taksinin Altında Kaldı
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