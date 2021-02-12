İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı! Bir Polis yaralandı

Akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında henüz bilinmeye nedenle çıkan kavgada bir polis memuru yaralandı.

12 Şubat 2021 Cuma 19:01
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı! Bir Polis yaralandı
Takip Et:

Bir polisin yaralandığı iki grup arasında ki İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre İstanbul Esenyurt'ta karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle gerginlik yaşandı. Gerginlik büyünce silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

GÖREVDE OLMAYAN POLİS YARALANDI

Kavga esnasında grup içinde kişiler birbirlerine silahla ateş etti ve o esnada kavga yerinde olan ve görev istirahatli olan polis memuru Yaşar A. kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Silahları ateşleyen kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAvgayı gören mahalleli durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve özel hareket polisleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken. yaralanan polis memuru 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtPolis Memuru YaralandıKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
12 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Doğum için uygun doktor ve hastane nasıl seçilir? Uygun doktor ve hastane seçimi önerileri
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek diziden neden ayrıldı?
Kadın dizisi neden final yapıyor? Kadın dizisi için izleyicileri üzen gelişme
Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar para alıyor?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.