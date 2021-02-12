Esenyurt'ta iki grup arasında kavga çıktı! Bir Polis yaralandı

Bir polisin yaralandığı iki grup arasında ki İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre İstanbul Esenyurt'ta karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle gerginlik yaşandı. Gerginlik büyünce silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

GÖREVDE OLMAYAN POLİS YARALANDI

Kavga esnasında grup içinde kişiler birbirlerine silahla ateş etti ve o esnada kavga yerinde olan ve görev istirahatli olan polis memuru Yaşar A. kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Silahları ateşleyen kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAvgayı gören mahalleli durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve özel hareket polisleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken. yaralanan polis memuru 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.