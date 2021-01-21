Esenyurt'ta gece saatlerinde patlama! Yaralı 5 kişiden 1'i ağır

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün gece saatlerinde bir hareketlilik yaşandı. Site içinde 22 katlı bir binanın 9'uncu katında meydana gelen bir patlama itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Çıkan yangına yapılan müdahalenin ardından patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde saat 00.00'da bina sakinleri büyük bir gürültüye uyandı. Binanın 9'uncu katında meydana gelen patlama sonrası katta yangın çıkarken durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken bina önünde duran 2 aracın hasar gördüğü görüldü. Katta çıkan patlama sonrası çıkan yangında dairede bulunan bir kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenirken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğunu tespit ettikleri vatandaşı ve diğer dairelerde yaşayan ve patlamadan etkilenerek hafif yaralanan 4 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası olay yerine gelen doğal gaz ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gazı keserken polis ekipleri de patlamanın yaşandığı daire ve binada detaylı olay yeri çalışmaları başlattı.