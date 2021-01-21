İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Esenyurt'ta gece saatlerinde patlama! Yaralı 5 kişiden 1'i ağır

Esenyurt'ta bulunan 22 katlı apartmanın 9'uncu katında gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Yararlılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 10:33
Esenyurt'ta gece saatlerinde patlama! Yaralı 5 kişiden 1'i ağır
Takip Et:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün gece saatlerinde bir hareketlilik yaşandı. Site içinde 22 katlı bir binanın 9'uncu katında meydana gelen bir patlama itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Çıkan yangına yapılan müdahalenin ardından patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilirken kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde saat 00.00'da bina sakinleri büyük bir gürültüye uyandı. Binanın 9'uncu katında meydana gelen patlama sonrası katta yangın çıkarken durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken bina önünde duran 2 aracın hasar gördüğü görüldü. Katta çıkan patlama sonrası çıkan yangında dairede bulunan bir kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenirken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğunu tespit ettikleri vatandaşı ve diğer dairelerde yaşayan ve patlamadan etkilenerek hafif yaralanan 4 kişiyi ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası olay yerine gelen doğal gaz ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gazı keserken polis ekipleri de patlamanın yaşandığı daire ve binada detaylı olay yeri çalışmaları başlattı. 



Son Güncelleme: 21.01.2021 10:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEsenyurtPatlamaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de gece yarısı meydana gelen deprem panik yarattı!
İzmir'de gece yarısı meydana gelen deprem panik yarattı!
Konya'da akıl almaz kaza! Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'da akıl almaz kaza! Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
ÖSYM duyurdu! Ertelenen sınavlar için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
ÖSYM duyurdu! Ertelenen sınavlar için sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
Doğalgaz tüketiminde yeni rekor!
Doğalgaz tüketiminde yeni rekor!
Kartepe yolunda kaybolan günlerdir aranan Doktor Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu!
Kartepe yolunda kaybolan günlerdir aranan Doktor Uğur Tolun'un ölüm sebebi belli oldu!
Cinayet zanlısı 9 ay sonra yakalandı
Cinayet zanlısı 9 ay sonra yakalandı

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 21 Ocak 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
İşyeri açmak isteyenlere verilen 2021 devlet destekleri nelerdir?
2020 yılı İMDB puanı en yüksek 19 film! Filmlerin konuları ve izlenme oranları!
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
2021 Hayvancılık destekleme başvuru tarihleri
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2021
Malta asgari ücreti ne kadar?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Çukur Kulkan Erdenet karakteriyle Mert Yazıcıoğlu Kimdir?
Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu Tv’de İlk Kez Star Tv'de
Merkez Bankası Kasım 2020 PPK toplantısı ne zaman? MB PPK faiz kararı ne zaman açılanacak?
Survivor 2021 nerede çekilecek, çekim yeri belli oldu mu? Survivor 2021 Dominik'de mi Türkiye'de mi olacak?
10 Kasım için şiirler 2020 10 Kasım kısa en güzel şiirler
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Ocak 2021 Perşembe Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Atv canlı yayın akışı 21 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Makedonya'da asgari ücret ne kadardır? Makedonya yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.