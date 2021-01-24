Esenyurt'ta 50 kişi oyun oynarken yakalandı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sıkı tedbir ve denetlemelere rağmen kural tanımamazlık devam ediyor.

İstanbu Esenyurt ilçesinde bir binada bulunan intenet kafe giren çocukların olduğu ihbarını alan polis hemen harekete geçti. İşletmeyi takibe alan polis intenet kafeyi bir süre sonra kontrol etmek için kapısına gitti. Kapıyı çalan polisleri gören işletme sahibi saatlerce kapıyı açmak istemedi.

ÇİLİNGİRİ DUYAN İŞLETME SAHİBİ KAPIYI AÇTI

Polislerin ısrarlarına rağmen kapı açılmayında ekipler savcılıktan aldıkları izinle beraber kapıyı çilingirciye açtırmaya çalıştığı esnada işletme sahibi kapıyı kendisi açtı.

50 ÇOCUK İÇERİDE TESPİT EDİLDİ

İçeriyi denetleyen ekipler yasak olmasına rağmen yaşları 14-18 arasında olan 50 kişiyi içeride tespit etti.

Ekipleri yaptığı baskında polisin geldiğini duyan bazı çocukları işletme içindeki dolaplara saklandı.

İŞYERİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Ekipler baskın yapılan intenet kafenin belgelerini kontrol ettikleri esnada mekanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Daha sonrasında ise zabıta ekipleri çağırılarak intenet kafe mühürlendi. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İntenet kafe sahibine ise idari para cezası kesildi.