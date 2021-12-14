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Esenyurt'ta 4 kardeş yanarak can verdi!

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 4 kardeşin yanarak can verdiği bildirildi. Yangının kontrol altına alınması sonrasında Valilikten bir açıklama geldi.

14 Aralık 2021 Salı 13:18
Esenyurt'ta 4 kardeş yanarak can verdi!
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Üçevler mahallesinde dün gece saat 02.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 887'inci sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk feci şekilde yanarak can verdi.

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrası, çevrede bulunanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adreste olan itfaiye ekipler başlattıkları çalışmalar sonrasında yangını kontrol altına alırken, yangın sonrası yapılan kontrollerde yaşları 1 ile 9 arasında değişen 4 kardeşin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen öğrenilen Şahin (9), Ahmet (9), Besme (5) ve Selva Hammud (1) adlı kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken anne yaralanan Anne Fatma Hammud (39) ve bir diğer çocuğu Sakkar Hammud (2) ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni polisin ve itfaiye ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası ortaya çıkması beklenirken, olayın hemen ardından bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, 4 çocuğun ölümüyle sonuçlanan söz konusu yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Son Güncelleme: 14.12.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtYangın4 çocuk
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