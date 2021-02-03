Esenyurt'ta 3 kişi, arabayla kovaladıkları adamı kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul ilinin Esenyurt ilçesinde bulunan Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda, üç kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişiyi araba ile kovaladılar. Üç şüpheli, kovaladıkları Volkan adındaki şahsa arabadan ateş etmeye başladılar.

Şüpheliler kaçtı

Mermilerin hedefi olan Volkan ismindeki şahıs yaralanarak bölgede bulunan pizzacı dükkanına sığındı. Şüpheliler olay yerinden arabayla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayın olduğu yere polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.