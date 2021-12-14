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Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuk asansörde tecavüze kalkıştı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu olduğu belirlenen 16 yaşındaki A.A. isimli bir çocuk, rezidansındaki evine çıkmak için asansöre giren bir kadında tecavüz girişiminde bulundu. Kadını daha sonra tekmeleyen A.A. olay yerinde hızla kaçtı.

14 Aralık 2021 Salı 14:54
Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuk asansörde tecavüze kalkıştı!
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Olay, 11 Aralık günü İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar mahallesinde meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda rezidansındaki evine çıkmak için asansöre binen bir kadın yabancı uyruklu olduğu belirlenen 16 yaşındaki A.A. isimli bir çocuğun tecavüz girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Daha öncesinde kadını takip eden ve güvenlikle korunan rezidansa girdiğini gören A.A., rezidansın arkasından dolaştı ve çitlerden atlayarak içeriye girdi. Kadının hemen ardında asansöre binen şüpheli, içerdeki güvenlik kamerasını çevirdikten sonra kadını taciz etmeye başladı. Saldırgana karşı direnen kadın bir anda yere düşerken, saldırgan kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnmesine karşılık bir şey yapamayan şüpheli kadına tekme atarak asansörden indi ve olay yerinden hızlıca kaçtı.

Yaşadığı olayla birlikte şoka giren genç kadın güvenlik görevlilerinden yardım isterken, mağdur kadın evine çıkarıldı ve durum polise bildirildi. Polis başlattıkları takip çalışmasıyla  birlikte şüpheliyi yakalarken yapılan incelemelerde şahsın geçtiğimiz yıl bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 14.12.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtAsansörTecavüz Girişimi
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