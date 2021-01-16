Esenyurt'da çiğköfteci görünümlü berber dükkanı!

İstanbul Esenyurt ilçesinde çiğköfteci görünümlü bir erkek kuaförüne baskın gerçekleştirildi. Baskın esnasında müşterilerle beraber berbere 3.469 Türk Liralık cezalar kesildi.

Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün açık olduğu ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

Ekipler ihbar edilen adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden gizli bir bölme açılarak bir kuaförün faaliyetlerine devam ettiğini gördü.

Baskın esnasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de bulunduğu gözlemlendi.

Ceza kesildiği esnada berberin bir çocuğu halen tıraş etmeye devam etmesi dikkat çekti.

2 işletme de belediye ekiplerince mühür vuruldu.

Kapalı kepengini eliyle göstererek, "Zaten kapalıyız şu anda. Kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" ifadelerine yer verdi.