Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: Yol savaş alanına döndü!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden gelen kaza haberi panik yarattı. TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun savaş alanına döndüğü görülürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 14.30 sularında TEM'in Haramidereye bağlanan yolu üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Avcılar istikameti yönünde ilerleyen bir otomobil şerit değiştirdiği sırada önündeki araca çarptı ve çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil karşı yönden gelen minibüs ve kamyonete çarparken kazada araç içinde bulunan 4 kişi ve kamyonetin şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazadan dolayı Esenyurt Gişeleri istikameti trafiğe kapandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldılar. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazaya karışan araçlar polis kontrolüyle birlikte yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.