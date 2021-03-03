İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: Yol savaş alanına döndü!

Esenyurt'a bağlı TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, yol bir anda savaş alanına döndü. Trafiğin kilitlendiği kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

03 Mart 2021 Çarşamba 16:19
Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: Yol savaş alanına döndü!
Takip Et:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden gelen kaza haberi panik yarattı. TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun savaş alanına döndüğü görülürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 14.30 sularında TEM'in Haramidereye bağlanan yolu üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Avcılar istikameti yönünde ilerleyen bir otomobil şerit değiştirdiği sırada önündeki araca çarptı ve çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. 

Karşı şeride geçen otomobil karşı yönden gelen minibüs ve kamyonete çarparken kazada araç içinde bulunan 4 kişi ve kamyonetin şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazadan dolayı Esenyurt Gişeleri istikameti trafiğe kapandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldılar. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazaya karışan araçlar polis kontrolüyle birlikte yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.



Son Güncelleme: 03.03.2021 16:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTem OtoyoluZincirleme Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika!
Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika!
Hafta sonu kısıtlaması hangi illerde kalktı? Koronavirüs risk haritası renkleri ve anlamları
Hafta sonu kısıtlaması hangi illerde kalktı? Koronavirüs risk haritası renkleri ve anlamları
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?

Popüler Haberler

2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan Kiwi katı meyve sıkacağı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
İstanbul'da kafeteryalar açılacak mı? Açılış tarihi ne zaman?
Hangi illerde okulların açılması onaylandı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime hangi sınıflar katılacak?
Masaj salonları açıldı mı? Masaj salonları, hamam, yüzme havuzları hangi illerde açıldı?
Kısıtlamaların kalktığı düşük riskli iller hangileri? Düşük ve orta riskli şehirler listesi
Yüksek risk taşıyan iller hangileri? Hangi şehirler riskli? İşte yüksek risk taşıyan illerin listesi…
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?
TRT1 Zinde Kal Sunucusu Psikolog kimdir?
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik biyografisi
Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Fıtır Sadakası Verir? Fitre Ne Kadardır? Fitre Ne Zaman Verilir?
Ramazan ayı boyunca devletten ücretsiz evde internet kampanyası
Halı sahalar açılıyor mu, halı sahaların ne zaman açılacağı belirlendi mi?
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Kahve Falında deve kafası görmek ne anlama gelir?
Kardeşlerim Dizisi Ömer Kimdir? Ömer karakterinin gerçek adı nedir? Sevgilisi, kilosu ve boyu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.