Esenler'de zincirleme kaza! Trafik kilit

5 aracın birbirine girdiği, 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası az önce İstanbul Esenler'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre trafik yoğunluğunun yavaş yavaş arttığı İstanbul Esenler'de seyir halinde olan bir otomobil önüne çıkan araç sebebiyle aniden fren yaptı. Otomobilin ani fren yapmasıyla arkasından gelen ticari takside otomobile çarparak durabildi. Daha sonra ise sırasıyla duran araçlara kamyonet ve motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yolda metrelerce sürüklendi, diğer araç sürücüsü ise yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada motosiklet sürücüsünün ve kamyonet sürücüsünün yaralandığını tespit etti. Kamyonet sürücüsü olay yerinde yerinde ayakta tedavi edilirken, motosiklet sürücüsü ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK KİLİT

Zincirleme kaza sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kilitlendi. Polis ekipleri kaza sonrasında trafiğin açılması için yoğun çaba sarf ederken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.