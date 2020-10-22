Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

İstanbul Esenler’de gerçekleşen korkunç olayda iddialara göre psikolojik sorunları olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. Adlı cani koca eşini bıçaklayarak yaraladı.

Esenler’in Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olayda kızının yanına giden Ahmet İ.’nin eşi evine döndüğü sırada Ahmet İ. yanına gelen eşini sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı elinde gizlediği bıçak ile saldırarak çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadının çığlıklarına ve evden gelen seslere koşan komşular gerçekleşen korkunç olayı polise haber verirken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına ilk müdahalesinin olay yerinde yaptı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu henüz bilinmezken cani eş gözaltına alınarak emniyete götürüldü.