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Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Esenler'de gerçekleşen korkunç olayda psikolojik problemleri olduğu öğrenilen görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. adlı cani eş eşini bıçaklayarak yaraladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:19
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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İstanbul Esenler’de gerçekleşen korkunç olayda iddialara göre  psikolojik sorunları olan görme engelli Suriye uyruklu Ahmet İ. Adlı cani koca  eşini bıçaklayarak yaraladı.

Esenler’in  Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen olayda kızının yanına giden Ahmet İ.’nin eşi evine döndüğü sırada Ahmet İ. yanına gelen eşini sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı elinde gizlediği bıçak ile saldırarak çeşitli yerlerinden bıçakladı.


Ağır yaralanan kadının çığlıklarına ve evden gelen seslere koşan komşular gerçekleşen korkunç olayı polise haber verirken olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına ilk müdahalesinin olay yerinde yaptı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu henüz bilinmezken cani eş gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:19
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Anahtar Kelimeler:
EsenlerEşini Bıçakladı
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