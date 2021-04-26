Esenler Giyimkent'te inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlarda yangın çıktı

İstanbul’de Giyimkentte bulunan bir site inşaatında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre işçilerin kaldığı konteynerlerde sebebi bilinmeyen bir nedenleçıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürebildi.15 işçinin konteynerinde hasarın meydana geldiği yangında bir faciadan dönüldü.Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldiği bilgisi edinildi.