İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Esenler Giyimkent'te inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlarda yangın çıktı

İstanbul'un Esenler İlçesinde Giyimkent'te bulunan bir inşaatta ait işçilerin kaldığı konteynerler de başlayan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin intikal ettiği bölgede yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürebildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:20
Esenler Giyimkent'te inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlarda yangın çıktı
Takip Et:

İstanbul Esenler’de Giyimkentte bulunan bir site inşaatında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre işçilerin kaldığı konteynerlerde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürebildi.15 işçinin konteynerinde hasarın meydana geldiği yangında bir faciadan dönüldü.Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldiği bilgisi edinildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EsenlerYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi
2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi
Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu
Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ramazanın kaçıncı günü, kaç gün kaldı?
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ramazanın kaçıncı günü, kaç gün kaldı?
Zekat ne zaman verilir?
Zekat ne zaman verilir?
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama

Popüler Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Açık lise kaç yılda biter? 2021 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Star TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada kabak ne demektir? Doğum veya kabak rüyasının tabiri ve anlamı
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2021
Zorunlu deprem sigortası nedir, kapsamı nelerdir? Ne kadar hasarı karşılar
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
27 Nisan akrep dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek?
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt ürün yorumları ve incelemeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.